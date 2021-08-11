Giresunspor, Umut Nayir'i transfer etti

GİRESUN (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, forvet oyuncusu Umut Nayir'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş'tan forvet oyuncusu Umut Nayir ile 2 yıllık anlaşma imzalandığı belirtilerek, "Kendisine, 'Giresunspor ailesine hoş geldin.' diyor, çotanak armalı forma ile başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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