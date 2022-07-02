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Giresunspor, Varol Taşar'ı kadrosuna kattı

02.07.2022 23:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor, Varol Taşar'ı kadrosuna kattı

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Varol Taşar ile anlaşma sağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun, takımın Erzurum'da gerçekleştirdiği sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edildiği belirtilerek, "Varol Taşar'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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