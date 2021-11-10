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Giresunspor Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

10.11.2021 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

GİRESUN (AA) - GZT Giresunspor Süper Lig'in 13. haftasında 20 kasım Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Hakan Keleş yönetiminde Giresunspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve kondisyon hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Ülkelerinin milli takım kampında bulunan Aziz Eraltay ve Joe Champness antrenmanda yer almadı.

- Douglas'ın ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi

Öte yandan savunma oyuncusu Douglas Bacelar'ın ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Futbol takımımızın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada ayağına darbe alan futbolcumuz Douglas Bacelar'ın yapılan muayene ve çekilen film sonucuna göre 4. ayak (metatars) tarak kemiğinde kırık oluştuğu görülmüş, oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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