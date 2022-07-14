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Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

14.07.2022 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, ikinci etap kamp çalışmalarına devam etti.

Yeşil-beyazlı ekip, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle antrenmana başlayan Karadeniz ekibi, yaklaşık 2 saat süren idmanı taktiksel dar alan oyunu ile tamamladı.

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