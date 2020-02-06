Giresunspor yeni stadını bekliyor

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da, kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yapımında son aşamaya gelinen Çotanak Stadı'nın yeni şampiyonlukların anahtarı olacağını belirtti.

Eren, yaptığı yazılı açıklamada, Giresunspor her yönüyle güzel bir ivme yakaladığını ve bu ivmenin şehrin kenetlenmesiyle hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.

Yönetim olarak Giresun halkının 43 senelik Süper Lig özlemine son vermek için tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayan Eren, "Giresunspor sadece sportif başarılarla değil kurumsal bir marka olarak Süper Lig'e hazırlanıyor. Biz günübirlik değil kalıcı başarılar peşindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Eren, yeni stadın inşasının son aşamaya geldiğinin bilgisini vererek, şunları aktardı:

"Öncelikle Giresunspor camiasının rüyalarını süsleyen yeni stadımızın yapılmasına öncülük eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Nurettin Canikli'ye verdiği emeklerden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Çünkü bu stat Giresunspor'un yeni şampiyonluklarının anahtarıdır. Ayrıca bu stat büyük Giresunspor camiasının yeni yuvası olacak olması sebebiyle de Giresunspor için çok önemlidir."