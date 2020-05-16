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Giresunspor’da 2. testte pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı

GİRESUN HABERLERİ  | 16.05.2020 16:13 | Son Güncelleme

Giresunspor’da dün futbolculara, teknik ekibe ve çalışanlara yapılan ikinci Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı.Türkiye Futbol Federasyonu tarafından liglerin başlatılması kararının ardından Giresunspor yönetimi, 12 Mayıs’ta futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yapılmıştı.

Giresunspor’da 2. testte pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı

Giresunspor’da dün futbolculara, teknik ekibe ve çalışanlara yapılan ikinci Covid-19 testlerinin sonucu negatif çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından liglerin başlatılması kararının ardından Giresunspor yönetimi, 12 Mayıs’ta futbolcular, teknik ekip ve kulüp çalışanlarına Covid-19 testi yapılmıştı. Testin sonuçlarına göre 1 kulüp çalışanının testi pozitif çıkması üzerine tedavisine başlandığı açıklandı ve kulüp çalışanına ikinci bir test yapılmasına karar verildi. Yapılan ikinci testin sonucunun negatif çıkması üzerine tüm takıma yeniden Covid-19 testi yapılmasına karar verildi. Dün futbolculara, teknik ekibe ve kulüp çalışanlarına yeniden test yapıldı. Bugün Giresunspor’un resmi sosyal meyda hesabından yapılan açıklamada yapılan tüm testlerin negatif çıktığı açıklandı.

Giresunspor’da 2. testte pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadı

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Merkez
Arda Eczanesi
Merkez
Emre Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Yeniyol Eczanesi
Merkez
Karaibrahimoğlu Eczanesi
Bulancak
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