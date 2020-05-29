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Giresunspor’da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor

GİRESUN HABERLERİ  | 29.05.2020 10:44 | Son Güncelleme

TFF 1.

TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, liglerin devam ettirilmesi kararının alınmasının ardından antrenmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde hazırlık çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Yeşil-Beyazlı ekip, Aksu Mahallesindeki Giresunspor tesislerinde devam eden antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman daha sonra dar alanda çift kale maç yapan ekip antrenmanı tamamladı. Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, antrenmanların TFF’nin açıklamalarından sonra teknik ekibin raporu doğrultusunda başladığını belirterek günde çift idmanla takımın çalışmalarına devam ettiği söyledi.
Antrenman öncesi takımın Venezuelalı oyuncusu Yonathan Del Valle için doğum günü kutlaması yapıldı. Teknik Direktör Hakan Kutlu, teknik ekip ve futbolcular Del Valle’ye yeni yaşında mutluluklar diledi.

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