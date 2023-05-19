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Giresunspor'da çapraz bağı yırtılan Arda Kılıç, ameliyat edildi

19.05.2023 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da çapraz bağında yırtık tespit edilen Arda Kılıç, ameliyat edildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kılıç'ın hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası ilk kontrollerinde, sol diz ön çapraz bağında yırtık tespit edildiği belirtildi.

Oyuncunun, bugün özel hastanede başarılı bir ameliyat geçirdiği vurgulanarak, "Futbolcumuzun genel durumu iyi olup, tedavi sürecine ilişkin detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Oyuncumuza, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Süper Lig Giresunspor ameliyat futbol

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