YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresunspor'da, Doukara ve Erol Can Akdağ'ın tedavileri sürüyor

Giresunspor'da, Doukara ve Erol Can Akdağ'ın tedavileri sürüyor

05.10.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor'da, Doukara ve Erol Can Akdağ'ın tedavileri sürüyor

GİRESUN (AA) - Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, sakatlıkları bulunan Souleymane Doukara ve Erol Can Akdağ'ın tedavilerinin devam ettiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Yukatel Kayserispor maçının 29. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Doukara'nın çekilen MR'ında kas grubunda ikinci derece yırtık tespit edildiği belirtildi.

Erol Can Akdağ'ın ise dün çekilen MR'ı sonucu kas grubunda kanama ve ikinci derece yırtık bulunduğunun belirlendiği ifade edilen açıklamada, her iki oyuncunun da tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
WhatsApp, Facebook ve Instagram çökmüştü! Uzmanından "kişisel bilgiler çalınmış olabilir" açıklamasıWhatsApp, Facebook ve Instagram çökmüştü! Uzmanından "kişisel bilgiler çalınmış olabilir" açıklaması
Koronavirüs hastasının hayata 'mucize' dönüşü: Çok pişmanımKoronavirüs hastasının hayata 'mucize' dönüşü: Çok pişmanım
Giresunspor'da bayramlaşma töreniGiresunspor'da bayramlaşma töreni
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig

Giresun Namaz Vakitleri 5 Ekim Salı

İmsak
04:56
Sabah
06:20
Öğle
12:20
İkindi
15:34
Akşam
18:10
Yatsı
19:29

Giresun Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Salı

Çağrı Eczanesi
Merkez
Karabıçak Eczanesi
Merkez
Zafer Eczanesi
Bulancak
Dereli Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Gülşah Eczanesi
Espiye
Derman Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adanaspor-Bandırmaspor maçının ardından

Adanaspor-Bandırmaspor maçının ardından

Göztepe-Giresunspor maçının ardından

Göztepe-Giresunspor maçının ardından

Giresunspor, Göztepe'yi yenerek Süper Lig'de 25 maç sonra galip geldi

Giresunspor, Göztepe'yi yenerek Süper Lig'de 25 maç sonra galip geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.