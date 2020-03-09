YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresunspor'da hedef 3 puan

Giresunspor'da hedef 3 puan

GİRESUN HABERLERİ  | 09.03.2020 15:15 | Son Güncelleme

Teknik Direktör Hakan Kutlu: - "Keçiörengücü maçını kazanarak üst sıralarla olan puan farkını azaltmak ve play-off iddiamızı gelecek haftalara taşımak istiyoruz"

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig'in 27. haftasında Keçiörengücü'nü konuk edecek Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kutlu, maçı kazanarak üst sıralarla olan puan farkını azaltmak ve play-off iddialarını gelecek haftalara taşımak istediklerini söyledi.

Kutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, son 2 maçta aldıkları galibiyetlerle ligde önemli çıkış yakaladıklarını belirtti.

Çarşamba günü Keçiörengücü ile oynayacakları karşılaşmayı da kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini ifade eden Kutlu, bu maçın hazırlıklarına 3 puan parolasıyla devam ettiklerini aktardı.

Kutlu, kendileri gibi rakiplerinin de play-off mücadelesi verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Keçiörengücü de sahaya 3 puan almak için çıkacak. Bizi çok zor bir karşılaşma bekliyor. Kazanmak hiç de kolay olmayacak. Ama biz saha ve seyirci avantajımızı kullanarak hedeflediğimiz galibiyeti alacağımıza inanıyoruz. Oyuncu grubumuza da güvenim tam. Keçiörengücü maçını kazanarak üst sıralarla olan puan farkını azaltmak ve play-off iddiamızı gelecek haftalara taşımak istiyoruz."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Anahtar Kelimeler:
FF 1. Lig Futbol Giresunspor Giresunspor Teknik Dikrektörü Hakan Kutlu

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tiryakioğlu ailesinin acı günü

Tiryakioğlu ailesinin acı günü

Kartal Belediye Başkanı Yüksel: "Kadınlarını geride bırakan toplumlar geride kalmaya mahkumdur"

Kartal Belediye Başkanı Yüksel: "Kadınlarını geride bırakan toplumlar geride kalmaya mahkumdur"

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

Konya'da girdikleri 14 evden hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı

(Özel) Sokakta bulduğu kediye üzüldü, montuna sarıp veterinere götürdü

(Özel) Sokakta bulduğu kediye üzüldü, montuna sarıp veterinere götürdü

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Balıkesir'de ilçe kurultayına katıldı

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Balıkesir'de ilçe kurultayına katıldı

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Giresun Namaz Vakitleri 9 Mart Pazartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:41
Öğle
12:42
İkindi
15:57
Akşam
18:33
Yatsı
19:52

Giresun Nöbetçi Eczaneler 9 Mart Pazartesi

Bilgi Eczanesi
Merkez
Hülya Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Bulancak
Dereli Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Tolga Eczanesi
Espiye
Derman Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ağaç motorunun sıçramasıyla şah damarı kesilen genç hayatını kaybetti

Ağaç motorunun sıçramasıyla şah damarı kesilen genç hayatını kaybetti

Giresun'da otomobil dereye devrildi: 1 ölü

Giresun'da otomobil dereye devrildi: 1 ölü

Giresun'da eğitime kar engeli

Giresun'da eğitime kar engeli

Giresun’da hortum korkuttu

Giresun’da hortum korkuttu

TBB Başkanı Feyzioğlu: "Giresun Barosu, Türkiye Barolar Birliğini yönetiyor"

TBB Başkanı Feyzioğlu: "Giresun Barosu, Türkiye Barolar Birliğini yönetiyor"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.