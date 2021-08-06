YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresunspor'da kaleci Tolgahan Acar ile yollar ayrıldı

Giresunspor'da kaleci Tolgahan Acar ile yollar ayrıldı

06.08.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor'da kaleci Tolgahan Acar ile yollar ayrıldı

GİRESUN (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor, kaleci Tolgahan Acar ile yolları ayırma kararı aldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen sezon başında Giresunspor'a katılan, kulübün 44 yıl sonra Süper Lig'e yükselmesinde önemli emekleri bulunan Tolgahan Acar ile anlaşarak yolları ayırma kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, oyuncuya kulüp bulması için izin verildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşkına çeviren vaka! Koltuk altından süt akmaya başladıŞaşkına çeviren vaka! Koltuk altından süt akmaya başladı
Bu görüntüler Türkiye'den! Bozkırın ortasındaki ‘vaha’ görenleri büyülüyorBu görüntüler Türkiye'den! Bozkırın ortasındaki ‘vaha’ görenleri büyülüyor
Giresunspor'da bayramlaşma töreniGiresunspor'da bayramlaşma töreni
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Giresunspor

Giresun Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cuma

İmsak
03:39
Sabah
05:20
Öğle
12:37
İkindi
16:30
Akşam
19:44
Yatsı
21:19

Giresun Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Cuma

Derya Eczanesi
Merkez
Hülya Eczanesi
Merkez
Candan Eczanesi
Bulancak
Bektaşoğlu Eczanesi
Dereli
Büşra Eczanesi
Dogankent
Gülşah Eczanesi
Espiye
Derman Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Azerbaycan'dan yarın sabah 1 uçak ve içerisindeki 10 personel ve 40 itfaiye aracıyla da 150 personel karadan ülkemize gelecekler."

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

GÜNCELLEME - Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı

GÜNCELLEME - Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili aranan katil zanlısı Mehmet Altun yakalandı

Mersin'de kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkartan zanlı tutuklandı

Mersin'de kara yolundaki otları tutuşturarak yangın çıkartan zanlı tutuklandı

Giresunspor ile Samsunspor hazırlık maçı oynayacak

Giresunspor ile Samsunspor hazırlık maçı oynayacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.