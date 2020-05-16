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Giresunspor'da Kovid-19 testinde pozitif bulguya rastlanmadı

GİRESUN HABERLERİ  | 16.05.2020 14:43 | Son Güncelleme

Giresunspor'da Kovid-19 testinde pozitif bulguya rastlanmadı

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da teknik heyete, futbolculara ve personele ikinci kez yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi sonucunda pozitif bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik heyete, futbolculara ve personele dün ikinci kez Kovid-19 PCR testi uygulandığı belirtildi.

Test sonuçlarında pozitif bulguya rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, takımın TFF tarafından kulüplere sunulan Futbola Dönüş Protokolü kapsamında çalışmalara devam edeceği kaydedildi.

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