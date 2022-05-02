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Giresunspor'da ligde kalmayı garantilemenin mutluluğu yaşanıyor

02.05.2022 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor'da ligde kalmayı garantilemenin mutluluğu yaşanıyor

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunpor'un yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, ligde kalmayı garantilemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Akgün, AA muhabirine, 29 Nisan Cuma günü sahalarında ağırladıkları Adana Demirspor'u 2-0 mağlup ederek, ligde kalmayı garantilediklerini belirtti.

Yeşil-beyazlı kulüp olarak hedeflerine ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Akgün, "44 yıl sonra yeniden bu sezon Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandık. Lige ilk sezonumuzda kalıcı olma hedefiyle girdik. 35. hafta sonunda da bunu başardık. Hedefimize resmen ulaştık ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Akgün, Giresun halkına verdikleri sözü tutmanın haklı gururunu yaşadıklarını da dile getirdi.

Kalan 3 haftada oynayacakları karşılaşmalardan da en iyi sonuçları almayı hedeflediklerinin altını çizen Akgün, ligi biraz daha üst sıralarda tamamlamak istediklerini sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Adana Demirspor

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