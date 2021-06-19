YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresunspor'da olağanüstü genel kurul 10 Temmuz'da yapılacak

Giresunspor'da olağanüstü genel kurul 10 Temmuz'da yapılacak

19.06.2021 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor'da olağanüstü genel kurul 10 Temmuz'da yapılacak

GİRESUN (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Giresunspor'un olağanüstü genel kurulu, 10 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Giresunspor Kulübü Derneğinin olağanüstü genel kurulunun kulüp tesislerinde 10 Temmuz Cumartesi günü yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, salt çoğunluk sağlanamaması halinde ise genel kurulun çoğunluk aranmaksızın 17 Temmuz'da aynı yerde yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı Can pazarı! 1’i bebek, 3’ü çocuk 12 kişi böyle kurtarıldı
Dünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan milli halterci Cansu Bektaş, çiçeklerle karşılandıDünya Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan milli halterci Cansu Bektaş, çiçeklerle karşılandı
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Giresunspor

Giresun Namaz Vakitleri 20 Haziran Pazar

İmsak
02:47
Sabah
04:48
Öğle
12:33
İkindi
16:33
Akşam
20:09
Yatsı
22:00

Giresun Nöbetçi Eczaneler20 Haziran Pazar

Derya Eczanesi
Merkez
Gizem Eczanesi
Merkez
Gökçe Eczanesi
Merkez
Karaca Eczanesi
Merkez
Kitapçı Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Bulancak
Dereli Eczanesi
Dereli
Tümünü Göster
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne 5 bin 500 metrekarelik kütüphane yapılacak

Kayseri'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ne 5 bin 500 metrekarelik kütüphane yapılacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Diyarbakır'da HDP'lilerin izinsiz yürüyüşüne polis izin vermedi

Diyarbakır'da HDP'lilerin izinsiz yürüyüşüne polis izin vermedi

Iğdır'da gün batımıyla leylekler güzel görüntü oluşturdu

Iğdır'da gün batımıyla leylekler güzel görüntü oluşturdu

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Kocaeli'de amcasının birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü iddia edilen şüphelinin 2 yakını tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.