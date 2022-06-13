Giresunspor'da sezon hazırlıkları 27 Haziran'da Erzurum'da başlayacak

GİRESUN (AA) - Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına 27 Haziran'da Erzurum'da başlayacak.
Teknik direktör Hakan Keleş, AA muhabirine, sezon öncesi hazırlıklarıyla ilgili planlamalarının büyük ölçüde netleştiğini söyledi.
Erzurum'da 12-13 günlük iki kamp dönemleri olacağını belirten Keleş, "Birincisi 27 Haziran'da başlayacak ve 8 Temmuz'da sona erecek. Üç günlük Kurban Bayramı izninin ardından yine burada 13 Temmuz'da ikinci etap çalışmalarına başlayacağız." diye konuştu.
Keleş, transfer çalışmalarının da devam ettiğini kaydederek, "Kadromuzda 3'ü yabancı 7 oyuncu bulunuyor. 14-15 ismi kadromuza katmamız gerekiyor. Mevcut isimlerin yanı sıra içerisinde gençlerin de yer alacağı güçlü bir kadro oluşturacağız." ifadelerini kullandı.
Hakan Keleş, belirledikleri bazı isimleri kiralamak için Trabzonspor Kulübü ile görüşme halinde olduklarını da sözlerine ekledi.
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