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Giresunspor'da yeni sezon formaları satışa sunuldu

05.07.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor'da yeni sezon formaları satışa sunuldu

GİRESUN (AA) - Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un yeni sezon formaları satışa çıkarıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolcuların 2022-2023 sezonunda terleteceği formaların, internette "http://cotanakstore.com.tr" sitesi üzerinden ve kentte Atatürk Meydanı'nda bulunan Çotanak Store'dan satışa sunulduğu belirtildi.

Yeni sezon için hazırlanan beyaz, sahil şeridi, çubuklu ve siyah formaların satışı yapılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Giresunspor forma

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