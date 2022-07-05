Giresunspor'da yeni sezon formaları satışa sunuldu

GİRESUN (AA) - Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un yeni sezon formaları satışa çıkarıldı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolcuların 2022-2023 sezonunda terleteceği formaların, internette "http://cotanakstore.com.tr" sitesi üzerinden ve kentte Atatürk Meydanı'nda bulunan Çotanak Store'dan satışa sunulduğu belirtildi.

Yeni sezon için hazırlanan beyaz, sahil şeridi, çubuklu ve siyah formaların satışı yapılıyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz