Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum'da devam ediyor.

Yeşil-beyazlı ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.

Sabah günün ilk antrenmanında ısınma, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması yapan Karadeniz ekibi, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.



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