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Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları

19.07.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor'da yeni sezon hazırlıkları

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, ikinci etap kamp çalışmalarına Erzurum'da devam ediyor.

Yeşil-beyazlı ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.

Sabah günün ilk antrenmanında ısınma, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışması yapan Karadeniz ekibi, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Giresunspor hazırlık

Erzurum Namaz Vakitleri 19 Temmuz Salı

İmsak
03:07
Sabah
04:55
Öğle
12:26
İkindi
16:22
Akşam
19:48
Yatsı
21:28

Erzurum Nöbetçi Eczaneler19 Temmuz Salı

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