Giresunspor'da, Younousse Sankhare ile yollar ayrıldı

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da Younousse Sankhare ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sezon başında kulübümüze transfer olan Younousse Sankhare'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, disiplinsiz hareketleri nedeniyle uzun süre kadro dışı kalan Sankhare'nin dış basında kulüple ilgili karalama kampanyası yaptığını söylemişti.



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