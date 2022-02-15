YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresunspor'da, Younousse Sankhare ile yollar ayrıldı

Giresunspor'da, Younousse Sankhare ile yollar ayrıldı

15.02.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor'da, Younousse Sankhare ile yollar ayrıldı

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da Younousse Sankhare ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sezon başında kulübümüze transfer olan Younousse Sankhare'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kulüp basın sözcüsü Halil İbrahim Önal, disiplinsiz hareketleri nedeniyle uzun süre kadro dışı kalan Sankhare'nin dış basında kulüple ilgili karalama kampanyası yaptığını söylemişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, kurum açısından 2021 yılını değerlendirdi:FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, kurum açısından 2021 yılını değerlendirdi:
Yalnızlık demans riskini artırıyorYalnızlık demans riskini artırıyor
KDV indirimi zeytin ve zeytinyağının etiket fiyatlarına da yansıdıKDV indirimi zeytin ve zeytinyağının etiket fiyatlarına da yansıdı

Giresun Namaz Vakitleri 15 Şubat Salı

İmsak
05:49
Sabah
07:14
Öğle
12:46
İkindi
15:39
Akşam
18:07
Yatsı
19:27
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kalça ameliyatı olup paylaştı! "Sargılar çıksın bakalım"

Kalça ameliyatı olup paylaştı! "Sargılar çıksın bakalım"

Suriye'ye giderken vasiyetini yazmış!

Suriye'ye giderken vasiyetini yazmış!

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Bir Gamer'ın masasında olması gereken en önemli parçalar

Pandemi yüzünden vaka sayısı patladı! Göz ardı etmeyin

Pandemi yüzünden vaka sayısı patladı! Göz ardı etmeyin

Kadın hastalıklarına birebir! 12 günde mucize çözüm

Kadın hastalıklarına birebir! 12 günde mucize çözüm

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Ekranı en sert darbelerden bile koruyacak en iyi koruyucular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.