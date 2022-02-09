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Giresunspor'dan Younousse Sankhare açıklaması:

09.02.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal mecralarda futbolcumuz Younousse Sankhare ile ilgili yer alan asılsız haber ve iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır"

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, futbolcusu Younousse Sankhare ile ilgili bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal mecralarda futbolcumuz Younousse Sankhare ile ilgili yer alan asılsız haber ve iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüzü suçlayıcı ve küçük düşürücü bu art niyetli tutum ve davranışları tamamıyla reddediyoruz. Konu ile ilgili tüm hukuki süreçler başlatılmış olup kulübümüz tarafından detaylı bilgilendirme kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. Bugüne kadar kadromuza kattığımız hiçbir futbolcumuz ile böyle bir problem yaşamadığımız gibi kadromuzda yer alan ve ailemizin bir parçası olarak gördüğümüz tüm oyuncularımızın gerek şehrimizde gerekse takımımızda bulunmaktan gayet mutlu olduklarının bilinmesini ister, konunun takdirini kamuoyuna bırakırız."

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