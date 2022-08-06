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Giresunspor'la Aksa firması arasında sponsorluk anlaşması imzaladı

06.08.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor'la Aksa firması arasında sponsorluk anlaşması imzaladı

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor ile Aksa firması arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Aksa firmasının bir sezonluk forma sırt sponsoru olduğu belirtilerek, "2022-2023 sezonunda Süper Lig'de giyeceğimiz formamızın sırt reklam alanında Aksa markası yer alacaktır. İki kurum arasındaki iş birliği anlaşmasının hem camiamız hem de her iki tarafa hayırlı uğurlu olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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