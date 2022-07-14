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Giresunspor'la Süper Lig hayalini gerçekleştiren Doğan Can, sezona yoğun hazırlanıyor:

14.07.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İnşallah Giresunspor'da gol yollarında takım oyunuyla etkili olup takımıma faydalı olmak istiyorum"

YUNUS HOCAOĞLU - Giresunspor'un yeni transferi Doğan Can Davas, Süper Lig hayalini gerçekleştirdiği yeşil-beyazlı ekibe gol yollarında takım oyunuyla faydalı olmak istediğini belirtti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde ikinci etap kamp çalışmalarını sürdüren Giresunspor'un 24 yaşındaki futbolcusu Doğan Can Davas, AA muhabirine, transfer sürecini ve takımdaki hedeflerini anlattı.

Kamp çalışmalarının iyi bir ortamda sürdüğünü belirten Doğan Can, "Hazırlıklarımız çok tempolu ve yoğun geçiyor ama bizim için bir o kadar da keyifli. Çok güzel bir aile ve arkadaşlık ortamı var. Hazırlık kampını en iyi şekilde tamamlayıp lige hazır girmek istiyoruz." diye konuştu.

Doğan Can, geçen sezonun tamamlanmasının ardından birçok kulüpten transfer teklifi aldığını ancak kendisinin Giresunspor'u tercih ettiğini kaydederek, "Bandırmaspor ile sezon bittikten sonra başkanımız beni istediğini söyledi. Süper Lig'den başka kulüplerin de teklifleri vardı ancak ben ailemle ve menajerimle oturup konuştuğumda en doğru tercihin Giresunspor olduğunu düşündüm. Buraya geldiğim için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

- "Süper Lig'de oynamak hedeflerimin başındaydı"

Eski takımı Bandırmaspor'da geçen sezon önemli başarı yakaladıklarını ancak bunu iyi sonuçlandıramadıklarını anlatan Doğan Can, Süper Lig hayalini yeni takımıyla gerçekleştirdiğini ve faydalı olmak için elinden geleni yapmaya çalışacağını aktardı.

Doğan Can, şöyle devam etti:

"Geçen sezon Bandırmaspor ile hem takım hem de bireysel olarak iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Ardından play-off finalinde yenildik ve Süper Lig'in kapısından döndük. Süper Lig'de oynamak hedeflerimin başındaydı. Bu sezon Giresunspor'a gelerek bu hedefimi gerçekleştirdim. Hedeflerime, hayallerime yavaş yavaş devam ediyorum. İnşallah Giresunspor'da gol yollarında takım oyunuyla etkili olup takımıma faydalı olmak istiyorum. Faydalı olacağıma da inanıyorum."

Yeşil-beyazlı taraftarlar için elinden geleni yapacağını dile getiren Doğan Can Davas, taraftarın desteğiyle sahada sonuna kadar mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

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