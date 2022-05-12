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Giresunsporlu futbolcu Umut Nayir, Şırnak'ta bir okula fen laboratuvarı kurdu

12.05.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunsporlu futbolcu Umut Nayir, Şırnak'ta bir okula fen laboratuvarı kurdu

Spor Toto Süper Lig takımlarından GZT Giresunspor'un oyuncusu Umut Nayir'in, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir okula yaptırdığı tam donanımlı fen laboratuvarının açılışı yapıldı.

Futbolcu Umut Nayir, vatani görevini yaptığı sırada tanıştığı öğretmen Hasan Alak vasıtasıyla Cizre ilçesinde Metin Bostancıoğlu İmam Hatip Ortaokuluna tam donanımlı bir fen laboratuvarı kazandırdı.

Umut Nayir Fen Bilimleri Laboratuvarı'nın açılışını İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke gerçekleştirdi.

Törende bir konuşma yapan İke, devletlerin kalkınması, gelişip, büyümesinin eğitim ile gerçekleştiğini belirterek, bu örnek davranışından dolayı Umut Nayir'a teşekkür etti.

Başarılı olmak için bilimsel çalışmalar yapmak gerektiğini aktaran İke, şöyle konuştu:

"Bilimsel çalışmaların yapılması için temel etken deneylerdir. Deneylerin yapıldığı yer ise laboratuvarlardır. İnşallah Umut Nayir'in ilçemize kazandırdığı bu laboratuvarda araştıran, merak eden, öğrenmeyi öğrenen nesiller yetiştireceğiz ve eğitim sistemimize, ülkemize katkı sağlayacak ilim ve bilim insanları yetiştireceğiz."

Öğretmen Hasan Alak ise vatani görevini yaptığı sırada Umut Nayir ile tanışmalarının laboratuvarın kurulmasına vesile olduğuna dikkati çekerek, "Görev yaptığım okulda laboratuvar olmadığı için Umut Nayir'dan rica ettim. Kendisi de bizleri kırmayıp okulumuza yepyeni, tam donanımlı bir Fen Laboratuvarı kazandırdı. Kendisine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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