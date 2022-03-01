Giresunsporlu Zeki Yavru'nun ayak baş parmağında kırık tespit edildi

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un futbolcusu Zeki Yavru'nun ayak baş parmağında kırık tespit edildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Göztepe maçında ayağına aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyuna devam edemeyen Zeki Yavru'nun, yapılan kontrollerinde ayak baş parmağında kırık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.



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