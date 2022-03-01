YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresunsporlu Zeki Yavru'nun ayak baş parmağında kırık tespit edildi

Giresunsporlu Zeki Yavru'nun ayak baş parmağında kırık tespit edildi

01.03.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunsporlu Zeki Yavru'nun ayak baş parmağında kırık tespit edildi

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un futbolcusu Zeki Yavru'nun ayak baş parmağında kırık tespit edildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Göztepe maçında ayağına aldığı darbe sonrası sakatlanarak oyuna devam edemeyen Zeki Yavru'nun, yapılan kontrollerinde ayak baş parmağında kırık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
GZT Giresunspor'un kümede kalma hesaplarıGZT Giresunspor'un kümede kalma hesapları
THY'den üniversite öğrencilerine çalışma fırsatıTHY'den üniversite öğrencilerine çalışma fırsatı
Diyarbakır'da su dolu çukura düşen iki çocuk hayatını kaybettiDiyarbakır'da su dolu çukura düşen iki çocuk hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Giresunspor

Giresun Namaz Vakitleri 1 Mart Salı

İmsak
05:30
Sabah
06:54
Öğle
12:44
İkindi
15:50
Akşam
18:24
Yatsı
19:42
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yasak aşkta aylar sonra itiraf! “Sosyal mesafe kurallarını...”

Yasak aşkta aylar sonra itiraf! “Sosyal mesafe kurallarını...”

Twerk yaparken camdan düştü! Saniye saniye çektiler

Twerk yaparken camdan düştü! Saniye saniye çektiler

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Ünlülerin en çok tercih ettiği saat modelleri ve alternatifleri

Olay yaratan paylaşım! Rus askerlerine cinsel ilişki sözü verdi

Olay yaratan paylaşım! Rus askerlerine cinsel ilişki sözü verdi

Sessizce sizi bitirmesine izin vermeyin! Kurtulabilirsiniz

Sessizce sizi bitirmesine izin vermeyin! Kurtulabilirsiniz

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Cilt bakımını evinde yapmak isteyen kadınlara özel...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.