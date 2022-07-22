Giresunspor'un Erzurum kampı tamamlandı

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un Erzurum'da gerçekleştirdiği kamp sona erdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde iki etap olarak gerçekleştirilen sezon öncesi hazırlık kampının gerçekleştirilen antrenmanla son bulduğu belirtildi.

Karadeniz ekibinin, 2 günlük iznin ardından Giresunspor Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam edeceği kaydedildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz