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Giresunspor'un Erzurum kampı tamamlandı

22.07.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresunspor'un Erzurum kampı tamamlandı

GİRESUN (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'un Erzurum'da gerçekleştirdiği kamp sona erdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde iki etap olarak gerçekleştirilen sezon öncesi hazırlık kampının gerçekleştirilen antrenmanla son bulduğu belirtildi.

Karadeniz ekibinin, 2 günlük iznin ardından Giresunspor Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarına devam edeceği kaydedildi.

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