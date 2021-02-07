Giresunspor'un file bekçisi Onurcan Piri'nin hayali Süper Lig

GİRESUN (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor'un kalecisi Onurcan Piri, bu sezon şampiyon olmayı çok istediğini belirterek, "İnşallah en iyi sonuçları alarak sezon sonunda herkesin istediği şampiyonluğu kazanacağız." dedi.

Onurcan, AA muhabirine, altyapısından yetiştiği yeşil beyazlı kulübün başarısı için mücadele etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sekiz maçtır gol yemeden galip gelerek önemli bir seri yakaladıklarını ifade eden Onurcan kendisinin de elde edilen başarıda pay sahibi olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Onurcan, gelecek haftalarda da gol yemeden karşılaşmaları tamamlamak istediğini kaydederek, bunun için çok çalıştığını ve takım arkadaşlarından büyük destek gördüğünü belirtti.

Ligde lider konumda bulunduklarını ve sezon sonunda Süper Lig'e yükselmeyi amaçladıklarını aktaran 26 yaşındaki file bekçisi, "Bu sezon şampiyon olmayı ben de çok istiyorum. 34 maçlık bir periyot. Geriye 15 maçımız kaldı. Her karşılaşma artık bir final. Maç maç gidiyoruz. İnşallah en iyi sonuçları alarak sezon sonunda herkesin istediği şampiyonluğu kazanacağız." diye konuştu.