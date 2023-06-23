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Giresun’un Duroğlu beldesinde selin ardından temizlik çalışmaları başladı

23.06.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun merkeze bağlı Duroğlu beldesinde şiddetli yağışların oluşturduğu sel, su baskınları ve heyelanların izlerini silmek için beldede temizlik çalışması başlatıldı.

Giresun’un Duroğlu beldesinde selin ardından temizlik çalışmaları başladı

Su basan ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışmaları yapılırken, sokak ve caddeleri dolduran rusubatlar temizleniyor, çamur ve su içindeki araçlar bulundukları yerlerden kurtarılıyor.

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Duroğlu Belde Belediye Başkanı Halil Çetin, geçmişte dere taşkını olarak afetler yaşadıklarını ancak ilk kez böyle bir afet ile karşı karşıya olduklarını söyledi. Çetin “Geçmişte dere taşkınları olmuştu ama bu kadar zarar ziyan olmamıştı. Şimdi dere taşkını olmadı ancak metrekareye çok aşırı yağış düşmesi nedeniyle arazi yapısının da etkisi ile her noktada dereler oluştu ve bu derelerin getirdiği ciddi bir rusubat oldu. Sele hazırlıklıydık ama böyle bir afet beklemiyorduk” dedi.

Geceden bu yana beldede Rıdvan Coşar hariç herkese ulaştıklarını belirten Çetin “Ulaşılması gerekenler yardıma muhtaç herkese ulaştık, tahliye edilmesi gerekenleri, hastaneye gönderilmesi gerekenleri gönderdik. Allah bir daha böyle bir afet bize yaşatmasın. Devletimiz yanımızda. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin kurum ve kuruluşları gereken yardımları yapıyor, çalışmalar devam ediyor” diye konuştu.


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