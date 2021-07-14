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Giresun'un Güce ilçesinde etkili olan yağış hasara yol açtı

14.07.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Giresun'un Güce ilçesinde etkili olan yağış hasara yol açtı

GİRESUN (AA) - Giresun'un Güce ilçesinde etkili olan yağış hasara neden oldu.

Güce Belediye Başkan Vekili Hilmi Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün akşam etkili olan yağışın sabah saatlerine kadar devam ettiğini söyledi.

Mert, kent merkezinde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarının oluştuğunu, bazı yollarda çökmeler meydana geldiğini kaydetti.

Gelivera Deresi'nin su debisinin de yükseldiğini aktaran Mert, grup yolunda hasar meydana geldiğini belirterek, "Belediye ekiplerimiz hasar giderme çalışmalarını sürdürüyor. Kapanan yollarımız yeniden ulaşıma açıldı. Can kaybımız ve yaralanan kimse bulunmuyor." dedi.

Espiye ilçesinde de yağış nedeniyle Gelivera Deresi'nin su seviyesi yükseldi, Espiye-Ericek grup yolunda hasar oluştu.

Bölgede ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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