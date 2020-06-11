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Giresun’un turizm değerleri artırılıyor

GİRESUN HABERLERİ  | 11.06.2020 10:38 | Son Güncelleme

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra doğal güzellikleri de turizme kazandırılıyor.

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinin tarihi ve kültürel değerlerinin yanı sıra doğal güzellikleri de turizme kazandırılıyor. ilçesinde tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan Tamzara mahallesinde “Turizm ile Yaşayan Tamzara" projesinin ardından Silbehan Göleti de temizlenerek turizme hazır hale getirildi.
Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) Müdürü Tamer Uzuner, Şebinkarahisar ilçesinde turizme yönelik çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansınca desteklenen ve Giresun Valiliği ile Şebinkarahisar Belediyesi iş birliğinde yürütülen "Turizm ile Yaşayan Tamzara" projesiyle tarihi mahallenin cazibesinin artırıldığını kaydederek projenin devamında Silbehan Göleti’nin de turizme hazır hale getirildiğini söyledi.
GİRTAB Müdürü Uzuner yaptığı açıklamada, “Valilik öncülüğünde Giresun DSİ Şube Müdürlüğünce Silbehan Göleti’nin içinde ciddi manada bir sazlık birikimi vardı. Onların temizliği yapıldı ve Silbehan Göleti yeniden eski güzelliğine kavuştu. Silbehan Göleti’ne konulacak deniz bisikleti ve kayık ile ziyaretçiler güzel vakit geçirebilecek. Giresun ve Tamzara Mahallesi’ne gelen ziyaretçilerin Silbehan Göleti’nde keyifli zaman geçirmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Göl çevresinde güzel düzlüklere sahip ağaç altı çayır araziler mevcut.Buralara gelen insanlar uzun süre sıkılmadan vakit geçirebileceklerdir” dedi.

“Giresun’a turizm ziyareti 5 yılda 10 kat arttı”
Giresun’un 5 yıl öncesine kadar turizm ziyaretçi sayısını en az 10 kat artırdığını da ifade eden Uzuner, “Giresun’a 5 yıl önce gelen turist sayısı yaklaşık 100 bin civarındaydı,bu turist sayısını geçtiğimiz yıl itibarıyla bir milyonun üzerine çıkarmış bulunmaktayız.Bunda Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliğimizin çalışmalarıyla Giresun Adası’nın hizmete açılması, Mavi Göl’ün turizme kazandırılmasının etkisi oldu. Giresun’da yeni yapılan destinasyon alanlarıyla turizm hedefimizi daha da artırmış durumdayız. Bunun etkilerini ve kazanımlarını gelecek yıllarda daha da net görmüş olacağız” ifadelerini kullandı.

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