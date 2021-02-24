Giresun’un yapı izin istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2020 yılı Ocak-Aralık dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Giresun’da yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü 1 milyon 15 bin 485 metrekare oldu. Yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri ise 1 milyar 600 milyon 690 bin 559 lira olduğu açıklandı.

Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 556, daire sayısı ise 5 bin 720 olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 715 bin 751 metrekare, konut dışı kullanım alanı 100 bin 954 metrekare, ortak kullanım alanı ise 198 bin 780 metrekare oldu.

2020 yılı Ocak-Aralık döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 806 bin 305 metrekare olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri ise 1 milyar 332 milyon 976 bin 672 lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 436, daire sayısı 4 bin 344 olarak gerçekleşti.

Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 577 bin 776 metrekare, konut dışı kullanım alanı 115 bin 837 metrekare, ortak kullanım alanı da 162 bin 690 metrekare oldu.



