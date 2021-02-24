YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Giresun
  4. Giresun’un yapı izin istatistikleri açıklandı

Giresun’un yapı izin istatistikleri açıklandı

24.02.2021 14:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Giresun’un yapı izin istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2020 yılı Ocak-Aralık dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2020 yılı Ocak-Aralık dönemi Yapı İzin İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Giresun’da yapı ruhsatı verilen yapıların yüz ölçümü 1 milyon 15 bin 485 metrekare oldu. Yapı ruhsatı verilen yerlerin değeri ise 1 milyar 600 milyon 690 bin 559 lira olduğu açıklandı.
Bu dönemde yapı ruhsatı verilen bina sayısı 556, daire sayısı ise 5 bin 720 olarak gerçekleşti. Yapı ruhsatı verilen konut kullanım alanı 715 bin 751 metrekare, konut dışı kullanım alanı 100 bin 954 metrekare, ortak kullanım alanı ise 198 bin 780 metrekare oldu.
2020 yılı Ocak-Aralık döneminde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü 806 bin 305 metrekare olurken, yapı kullanma izin belgesi verilen yerlerin değeri ise 1 milyar 332 milyon 976 bin 672 lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı 436, daire sayısı 4 bin 344 olarak gerçekleşti.
Yapı kullanma izin belgesi verilen konut kullanım alanı 577 bin 776 metrekare, konut dışı kullanım alanı 115 bin 837 metrekare, ortak kullanım alanı da 162 bin 690 metrekare oldu.

Giresun’un yapı izin istatistikleri açıklandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendiEhliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi

Giresun Namaz Vakitleri 24 Şubat Çarşamba

İmsak
05:37
Sabah
07:01
Öğle
12:45
İkindi
15:47
Akşam
18:18
Yatsı
19:37

Giresun Nöbetçi Eczaneler24 Şubat Çarşamba

Gökçe Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Bulancak
Bektaşoğlu Eczanesi
Dereli
Yeni Eczanesi
Dogankent
Karadeniz Eczanesi
Espiye
Evren Eczanesi
Eynesil
Tümünü Göster
Giresun ECZANELER
Giresun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

AK Parti Hakkari İl Başkanı Özbek oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

AK Parti’de yeni yönetim listesi belli oldu

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Sinop’ta sakatat satışları patladı

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Vali Dağlı: "En ufak bir gevşeme dahi vaka sayılarında artışa yol açıyor"

Diğer Haberler

Ada Hastanesinden uzaktan eğitime destek

Ada Hastanesinden uzaktan eğitime destek

Muhtarın "yolsuzluk" mücadelesi

Muhtarın "yolsuzluk" mücadelesi

Eğribel Geçidi için 24 saat mesaideler

Eğribel Geçidi için 24 saat mesaideler

Giresun'da yiyecek bulamayınca şehir merkezine kadar gelen keklikler için doğaya yem bırakıldı

Giresun'da yiyecek bulamayınca şehir merkezine kadar gelen keklikler için doğaya yem bırakıldı

Giresunspor-Ankaraspor maçının ardından

Giresunspor-Ankaraspor maçının ardından

Trabzon’da gizli buzlanma kazalara neden oldu

Trabzon’da gizli buzlanma kazalara neden oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.