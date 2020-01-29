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GIRIK-DER’den depremzedelere yardım eli

ŞIRNAK HABERLERİ  | 29.01.2020 16:19 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Silopi ilçesinde faaliyet yürüten Gırıkamo Silopi Eğitim ve Kültür Derneği üyelerince toplanan yardımlar, Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere gönderildi.Gırıkamo Silopi Eğitim ve Kültür Derneği tarafından Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremden etkilenen vatandaşlar için yardım topladı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde faaliyet yürüten Gırıkamo Silopi Eğitim ve Kültür Derneği üyelerince toplanan yardımlar, Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere gönderildi.
Gırıkamo Silopi Eğitim ve Kültür Derneği tarafından Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremden etkilenen vatandaşlar için yardım topladı. Toplanan yardımlar yapılan duaların ardından Elazığ ve Malatya’ya gönderildi. Dernek önünde açıklamada bulunan Girikamo Silopi Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Sabahattin Ökten, geçen hafta Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Silopi halkı olarak Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremden ötürü yardım topladıklarını belirten Başkan Ökten, "Biz önce kendi aramızda toplandık sonrada mahalle mahalle dolaşıp dışarıda kalan kardeşlerimiz için battaniye, mont, kazak, ayakkabı ve yorgan toplamaya çalıştık. Allah Silopi halkından razı olsun. Hiçbir yerden elimizi boş çevirmediler" dedi.
Toplanan yardımlar dualar eşliğinde Elazığ ve Malatya’daki depremzedelere gönderilmek üzere yola çıktı.

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