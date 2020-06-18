’’Girişimci Adımlar Yetkin Eller’’ projesi ödül töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ’Geleceğim-Mesleğim’ teması kapsamında ’’Girişimci Adımlar Yetkin Eller’’ (GAYE) programında ’’Etkili Sunum Teknikleri’’ yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program kapsamında Meslek Lisesi öğrencileri, Bursa Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Bursa Teknoloji Transfer Ofisi yöneticisi Doç. Dr. Nadir Yıldırım tarafından verilen 15 okuldan 52 öğrencinin katıldığı eğitim ve atölye sonrası geliştirdikleri fikirleri etkili bir sunum haline getirip bir jüri önünde sundular. Son aşamada finale kalan 5 öğrenci de profesyonelce son kez jüri karşısına çıkarak, sunum yaptılar. Öğrencilerin yaptıkları sunumlar sonrası jüri üyelerince Pazaryeri Farabi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Mustafa Safa Akgül birinciliği, Söğüt Ertuğrulgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Fatma Nur Kör ikinciliği, Pazaryeri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Medine Yiğit üçüncülüğü, Bozüyük Zehra Ulusay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Ceren Tuna dördüncülüğü ve Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden Oğuzhan Karakalpakoğulları da beşinciliği elde etti. Dereceye giren öğrencilerin ödülleri Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Buğra Levent ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik tarafından verildi.

"Yeteneğinizin olduğunu eğitimin yansımalarında gördük"

Vali Bilal Şentürk, veli ve öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, mesleki eğitimin önemine vurgu yaparak, öğrencilere hedeflerini geniş tutmaları ve dünyayı tanımaları tavsiyesinde bulundu. Öğrencilerden, her zaman kendilerini geliştirme imkanı bulmalarını ve hayata da böyle bakmalarını isteyen Vali Bilal Şentürk, ’’Bu bir yarışma değildi en iyiyi belirlemekti. Elbette ki istikbaliniz var. Hepiniz birer anne baba olacaksınız. Mesleğiniz olacak. Kamuda görev alacaksınız veya almayacaksınız ama önemli olan hayatta iyi bir gelecek edinmeniz ve insanlığa adanmaktır. Kendinizi iyi ifade edebilmeniz önemli, doğru ifade ederseniz o zaman herkes de doğru anlar. Hepiniz yeteneklisiniz. Yeteneğinizin olduğunu eğitimin yansımalarında gördük. Demek ki insanoğlu eğitilebilir, eğitildiğinde kendini daha da geliştirebilir. Önemli olan kasıtlı bir yanlışa girmemektir. Hata yapmaktan çekinmeyin. Hayatta karşılaşacağınız zorluklarla mücadele edin. Engelleri aşıncaya kadar azimle koşun ve pes etmeyin. Ayağını yere sağlam basan gençler olun. Sadece kendinize değil, ailenize, çevrenize ve ülkenize faydalı olun’’ dedi.

