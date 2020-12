Girişimci kadınlar atalık tohumlarla organik üretimi e-ticarete taşıdı

Girişimci Kadınların bir araya gelerek oluşum sağladıkları Ortakbahçe Yaşam Çiftliği, kendi yemeğini pişiren, bunu doğal ve temiz gıda ile yapmaya özen gösteren bir kolektif yapı oluşturuyor. Ortakbahçe Yaşam Çiftliği oluşumunda yer alan girişimci kadınlardan biri olan Hale Çerkezoğlu Altınbaş, Giresun’un köylerinde, aileye ait topraklarda atalık tohum ve geleneksel yöntemlerle üretilen yerel ve doğal ürünler sağlıklı, temiz gıdaya ulaşmak isteyenleri e ticaretle tüketiciyle buluşturduklarını söyledi.

Pandemi sürecinin yaşam alışkanlıklarını da değiştirdiğini ifade eden Hale Çerkezoğlu Altınbaş, “Özellikle son bir yıla yakın süredir içinden geçilen bu zorlu pandemi sürecinde evde yemek pişirme oranı oldukça arttı. Aynı zamanda gıdanın bağışıklık üzerindeki etkisi ve önemi herkes tarafından daha bir anlaşılır ve dikkat edilir hale geldi. Artık her şekilde temiz ve sağlıklı gıdaya ulaşmak internetin daha aktif kullanımıyla mümkün" dedi.

Atalık tohumlarla organik üretim yaptıklarını da anlatan Altınbaş, “Ortakbahçe Yaşam Çiftliği, tam 200 yıldır bu topraklarda ekip, diken, üreten, paylaşan bir neslin üçüncü kuşak torunları olarak çalışmayı, üretmeyi annelerinden görmüş ve hep bu dayanışma içinde yaşamış, her biri farklı eğitim ve iş gücüne sahip ancak toprakla bağı hiç kopmamış sekiz kuzen tarafından kuruldu. Bir araya gelen bu sekiz kadın gücünü, bilgisini, emeğini ve tüm birikimlerini yanlarına alarak bu topraklarda üretmek ve çoğaltmak için çalışıyor ve ürettiklerini paylaşmak istiyor. Topraklarında yetişen ürünleri en doğal haliyle son tüketiciyle buluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Satışa sundukları ürünlerle ilgili konuşan Hale Çerkezoğlu Altınbaş, “Tüketici, her mevsim temiz fındığın yanı sıra mevsime göre kabak, kara lahana, fasulye, domates, biber, mısır, elma, armut, cennet hurması, böğürtlen... gibi taze sebze - meyve seçeneklerine ve toplanan ürünlerle hazırlanan domates sosu, çeşit çeşit reçel, elma kurusu, sirke, kiraz tuzlusu, yaprak tuzlusu, fındık ezmesi, mısır unu, pekmez, mısır ekmeği gibi hazır ürünlere ulaşma imkanı buluyor. Ayrıca bölgenin meşhur İsabella üzümü ve mısır unuyla yaptıkları mor muhallebileri samaksa tüketiciyle buluşan ürünler arasında özel bir yere sahiptir” bilgisini verdi.