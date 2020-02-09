Girişimci kadınlar Hatice Kübra Tongar ile buluştu

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen “El Emeğini Sanata Dönüştüren” Eyüpsultan Girişimciler Festivali, 2. gününde de yoğun katılımla devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde 7-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen festivalin 2. gününe konuşmacı olarak aile danışmanı ve yazar Hatice Kübra Tongar konuk oldu. Aile yapısı ve çocuk gelişimiyle ilgili Eyüpsultanlı kadınlara seminer veren Tongar, seminer sonrası imza günü gerçekleştirdi.

Yetişkinlere yapmadığımız şeyleri çocuklara da yapmamamız gerektiğini, çocukların da bir birey olduğunun vurgusunu yapan Tongar, şunları söyledi:

"Çocuk sahibi olmayı düşünüyorum diye ifade ediyoruz. Ancak bu insanlara kısacık bir şey önermek istiyorum, çocuklarımızın sahibi olmadığımızın farkında olalım. Onlar da insanlar, kendilerini inşa etmeye geldiler. Bizim uzantımız veya devamımız değiller, beklentilerimiz altında onları ezmeyelim. Kendilerinin var olma yolculuğunda onlara rehberlik edelim. Zaten o zaman her şey daha güzel olacak."

Seminerin sonunda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ayşe Tural tarafından Hatice Kübra Tongar’a el yapımı çanta hediye edildi.