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Girişimci kadınlar Hatice Kübra Tongar ile buluştu

İSTANBUL HABERLERİ  | 09.02.2020 13:32 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen “El Emeğini Sanata Dönüştüren” Eyüpsultan Girişimciler Festivali, 2.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen “El Emeğini Sanata Dönüştüren” Eyüpsultan Girişimciler Festivali, 2. gününde de yoğun katılımla devam ediyor.
Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde 7-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen festivalin 2. gününe konuşmacı olarak aile danışmanı ve yazar Hatice Kübra Tongar konuk oldu. Aile yapısı ve çocuk gelişimiyle ilgili Eyüpsultanlı kadınlara seminer veren Tongar, seminer sonrası imza günü gerçekleştirdi.
Yetişkinlere yapmadığımız şeyleri çocuklara da yapmamamız gerektiğini, çocukların da bir birey olduğunun vurgusunu yapan Tongar, şunları söyledi:
"Çocuk sahibi olmayı düşünüyorum diye ifade ediyoruz. Ancak bu insanlara kısacık bir şey önermek istiyorum, çocuklarımızın sahibi olmadığımızın farkında olalım. Onlar da insanlar, kendilerini inşa etmeye geldiler. Bizim uzantımız veya devamımız değiller, beklentilerimiz altında onları ezmeyelim. Kendilerinin var olma yolculuğunda onlara rehberlik edelim. Zaten o zaman her şey daha güzel olacak."
Seminerin sonunda Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ayşe Tural tarafından Hatice Kübra Tongar’a el yapımı çanta hediye edildi.

Hatice Kübra Tongar kimdir?
Orta öğretimine Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Süper Lise Bölümü’nde başlayan Hatice Kübra Tongar, başörtüsü problemi nedeniyle okulu bırakıp, imam hatip eğitimini açık öğretim lisesinde tamamladı. Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü onur derecesi ile bitirdi. Lisans süresince dalının uzmanı eğitimcilerden çocuk gelişimi ve eğitimi dersleri aldı. Bezm-i Âlem Vakıf Üniversitesi Aile Danışmanlığı Bölümü’nde eğitim gördü. Deneyimsel Oyun Terapisi, Theraplay Oyun Terapisi, Projektif Çocuk Testleri, Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi gibi pek çok terapistlik eğitimi aldı. Tongar, Arel Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans eğitimini sürdürmektedir. Bağırmayan Anneler, İlk 12 Ayda Bebeğin Gelişimi Beslenmesi Oyunları, Başımın Üstünde Yerin Var, Fıtrat Pedagojisi kitapları yazarın eserleri arasında yer alıyor.

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