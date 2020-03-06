YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Girişimci Kadınlar Sanko Park’ta buluşacak

Girişimci Kadınlar Sanko Park’ta buluşacak

GAZİANTEP HABERLERİ  | 06.03.2020 11:40 | Son Güncelleme

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Sanko Park Alışveriş Merkezinde, “Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi” satış günleri etkinliği düzenlenecek.8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında sekizincisi düzenlenecek etkinlikte, 135 kadın girişimci yer alacak.

Girişimci Kadınlar Sanko Park’ta buluşacak

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Sanko Park Alışveriş Merkezinde, “Ekonomide Üretime Katılan Eller Projesi” satış günleri etkinliği düzenlenecek.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında sekizincisi düzenlenecek etkinlikte, 135 kadın girişimci yer alacak. 7 Mart Cumartesi günü saat 11.00’de açılışı yapılacak etkinlik 8 Mart akşamına kadar gezilebilecek. Girişimci kadınlara ücretsiz sağlanan alanda, çeşitli stantlarda el işi ürünler, takılar, nakış- Antep işi, ahşap eşyalar ve yöresel birçok yiyecek satışa sunulacak.
Sosyal sorumluluk projelerini destekleyen ve her anlan da öncü olan Sanko Park Alışveriş Merkezi tarafından, kadınların iş gücüne katılım potansiyelini artırmak, üreten kadınlara teşvik ve girişimci yönlerinin güçlenmesi için düzenlenen sergiyi, Gaziantepliler davetiyesiz ziyaret edebilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Cezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezasıCezaevindeki hükümlünün, eşiyle yaptığı iğrenç plana 70 yıl hapis cezası
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti

En Çok Okunan Yerel Haberler

Halı yüklü tır alev alev yandı

Halı yüklü tır alev alev yandı

Sakarya’da belediye otobüslerine korona virüs önlemi

Sakarya’da belediye otobüslerine korona virüs önlemi

Konya’da Alaaddin çevresinde cephe sağlıklaştırma çalışması başladı

Konya’da Alaaddin çevresinde cephe sağlıklaştırma çalışması başladı

Tartıştığı babasının otomobilini ateşe verdi

Tartıştığı babasının otomobilini ateşe verdi

Sandalyeden düşen şahıs 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Sandalyeden düşen şahıs 17 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası

Gaziantep Namaz Vakitleri 6 Mart Cuma

İmsak
05:28
Sabah
06:47
Öğle
12:47
İkindi
16:02
Akşam
18:36
Yatsı
19:50

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler 6 Mart Cuma

Erman Eczanesi
Sehitkamil
Fakılı Eczanesi
Sehitkamil
Gazikent Eczanesi
Sehitkamil
Özyurt Eczanesi
Sehitkamil
Tuba Seçil Eczanesi
Sehitkamil
B.Ş. Halk Eczanesi
Sahinbey
Baylar Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

Hayatlarını birleştirmek için ’Evet’ dediler

GÜNCELLEME - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

GÜNCELLEME - Sahte hesapla görüşüp buluşmaya çağırdığı kişiyi öldürdü

Kapkaç ve evden hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalandı

Kapkaç ve evden hırsızlık şüphelisi 4 şahıs yakalandı

Gaziantep’te bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep’te bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

SANKO Üniversitesi Öğretim Üyesi Gündoğdu:

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.