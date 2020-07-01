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Girişimci kadınlardan Esra Albayrak’a destek

ADIYAMAN HABERLERİ  | 01.07.2020 16:12 | Son Güncelleme

Adıyaman Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ev İstihdam Derneği Başkanı Birsen Günay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın eşi Esra Albayrak’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlara tepki gösterdi.Dernek Başkanı Birsen Günay, Esra Albayrak’a yapılan ahlaksızlığı kabul etmediklerini belirterek, "Ne olursa olsun kadınlar ve çocuklar canınızın istediği zaman hakaret edebileceğiniz, onların şeref, haysiyet, onur ve namus kavramlarıyla oynayabileceğiniz varlıklar değildir.

Girişimci kadınlardan Esra Albayrak’a destek

Adıyaman Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ev İstihdam Derneği Başkanı Birsen Günay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın eşi Esra Albayrak’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlara tepki gösterdi.
Dernek Başkanı Birsen Günay, Esra Albayrak’a yapılan ahlaksızlığı kabul etmediklerini belirterek, "Ne olursa olsun kadınlar ve çocuklar canınızın istediği zaman hakaret edebileceğiniz, onların şeref, haysiyet, onur ve namus kavramlarıyla oynayabileceğiniz varlıklar değildir. Tüm kadınlarımızın, eşlerin, çocukların ve masum aile fertlerinin kutsal aile değerlerine çirkin ithamlar ve ahlak dışı davranışlarla yapılan haysiyetsiz ve alçak düşünceleri nefretle kınıyoruz. Siyasi düşünceniz, savunduğunuz ideoloji ne olursa olsun bir kadına, bir anneye, hele ki bir bebeğe dil uzatmak, hakaret etmek insanlık dışı ve terbiyesizce bir harekettir. Anneliğin, kadınlığın partisi de siyaseti yoktur. Biz Adıyaman Genç Kuşak Girişimci Kadınlar ev İstihdam Derneği olarak bu tür sorumsuzluklar kime kimden gelirse gelsin, bu tür ahlaksızlıkları asla tasvip etmiyor, siyasi görüşe göre oluşan sapkın zihniyetleri kınıyoruz. Esra ve Berat Albayrak çiftinin yeni doğan evlatları Hamza Salih’e de sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyoruz” diye konuştu.

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