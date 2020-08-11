Girişimci ruhuyla aile şirketine ödül kazandırdı

Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan ve aynı bölümde yüksek lisansa devam eden Arda Yılmaz, eğitimi sırasında aldığı girişimcilik ve inovasyon eğitimleriyle aile şirketini bir adım ileri taşıdı. Öğrenciyken başladığı çalışma hayatında genel müdür yardımcılığına kadar yükselen Yılmaz, Küresel Rekabet Yarışmasında “2019’da Avrupa’nın En İyi Distribütörü” ödülünü kazandırdı. Yaşar Üniversitesinde İşletme Yüksek Lisansına devam eden ve tez konusu olarak “Aile işletmelerinde ikinci jenerasyon” konusunda çalışan Arda Yılmaz, küçük yaşta adım attığı işletmelerinde, genel müdür yardımcılığına uzanan serüvenini ve kazandıkları uluslararası başarı ödülünü anlattı. Arda Yılmaz, hem lisans hem de yüksek lisans eğitiminde girişimcilik ve inovasyon konusunda gördüğü derslerde edindiği bilgileri, madeni yağ alanında faaliyet gösteren şirketlerinde hayata geçirerek başarıya ulaştıklarını söyledi. Arda Yılmaz, “2012 yılında İzmir Amerikan Kolejinden mezun olurken başta İngiltere olmak üzere yurt dışındaki birçok üniversiteden kabul almıştım. Küçüklüğümde bahçesinde oyun oynadığım, sonrasında da hep içerisinde olduğum aile işletmemize ve ticarete duyduğum ilgi, iş yerimizde geçirdiğim birçok yaz tatilinde sorduğum sorular, babam tarafından fark edildi ve İzmir’de kalarak, üniversitede okurken aile şirketimizde çalışmaya karar verdim. Ailemin de destekleriyle üniversite ve iş hayatımı bir arada yürüttüm. O yıl üniversite sınavına girdikten tam 1 ay sonra iş hayatına başladım. Eylül ayında da üniversite kayıtlarımı yaptıktan sonra Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü’nde lisans eğitimime başladım” diyerek iş ve üniversite yaşamına başlangıcını anlattı.

AB projesi vizyonunu değiştirdi

Üniversitenin ilk yıllarında aynı zamanda şirkette de yarı zamanlı olarak çeşitli görevler aldığını dile getiren Yılmaz, “Bu sayede hem ticaretin pratiğini hem de teorisini yaşayarak öğrenebilme fırsatım oldu. Sektörde 45 yıllık deneyim sahibi olan babamdan, iş ortaklığı yaptığımız kurumlardan birçok şey öğrendim ve çeşitli görevler üstlendim. Bu dönemde okul hayatımı da başarıyla tamamladım ve yüksek lisansa başladım. 2017 yılında, tez danışmanım Doç. Dr. Çağrı Bulut’un daveti ile ENOVA isimli girişimcilik ve inovasyon üzerine olan Erasmus+ K2 Projesi’nde Yaşar Üniversitesi öğrenci grubunda Slovenya’da yoğunlaştırılmış program kapsamında çalışmalar ve özel eğitimlere katıldım. Bu iki konuda orada öğrendiğim birçok yöntemi hızlıca aile işletmemizde de hayata geçirdim. Kurum içi girişimcilik modeli ile orada tanışmıştım ve bu modeli kendi kurumumuzda da hayata geçirerek süreç, organizasyon ve pazarlama inovasyonları gerçekleştirdik” dedi.

Bu adımların, şirketi bir adım öteye taşıdığını dile getiren Arda Yılmaz, “2019 yılında, şirket olarak binlerce distribütör arasında ‘2019’da Avrupa’nın En İyi Distribütörü’ ödülünü kazandık. Yaşanan korona virüsü pandemisi sebebiyle ödül töreni gerçekleşememiş olsa bile bu gururu yaşamak bizi çok sevindirdi” diye konuştu.

Hedefinin hem ikinci kuşak olarak babalarından devraldıkları bayrağı kardeşi ile daha ileriye taşıyabilmek hem de akademik kariyerine devam ederek bilgilerini öğrencilerle paylaşabilmek olduğunu belirten Arda Yılmaz, üniversitede kazandığı girişimci ruhuyla 3 ortak başlattıkları E-Tamirci adlı bir girişimlerinin de yıl sonuna doğru tamamlanacağını ifade etti.

