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Girişimci ve Yenilikçi Liderler Derneğinden 260 aileye yardım kolisi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 26.05.2020 11:45 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da faaliyet yürüten Girişimci ve Yenilikçi Liderler Derneği, 260 aileye içinde gıda malzemelerinin olduğu yardım kolisi dağıttı.Girişimci ve Yenilikçi Liderler derneği, bayramda ihtiyaç sahiplerini unutmadı.

Diyarbakır’da faaliyet yürüten Girişimci ve Yenilikçi Liderler Derneği, 260 aileye içinde gıda malzemelerinin olduğu yardım kolisi dağıttı.
Girişimci ve Yenilikçi Liderler derneği, bayramda ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Dernek üyeleri tarafından adresleri ve sosyal durumları daha önceden tespit edilen 260 aileye içinde gıda malzemelerinin bulunduğu koliler dağıtıldı. Dernek Başkanı Hüseyin Diriarın, yardım çalışmalarına devam edeceklerini söyledi. Diriarın, "Kuruluş misyonumuz gereği, Diyarbakır’da faaliyet gösteren iş dünyasının birçok farklı sektörlerine mensup yöneticiler, çalışanlar, esnaflarımız, sağlık sektörüne mensup arkadaşlarımız, derneğimiz çatısı altında buluşarak görev aldı. Sorumluluk projelerimizi kademeli olarak hayata geçirmek isteyen bir dernek olarak, geniş halk kitlelerine hitap eden, vizyoner bakış açısıyla hareket eden bir derneğiz. Önceden hazırlıklarını yaptığımız çalışmamızı, sahada gerçekleştirerek 260 ailemize içinde gıda malzemelerinin yer aldığı kolileri arkadaşlarımız teslim ettik" dedi.
İhtiyaç kolilerini alan vatandaşlar, dernek görevlilerine teşekkür etti.

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