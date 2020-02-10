Girişimciler Festivali’nin son gününde ödüllü çekiliş

Eyüpsultan Belediyesi tarafından düzenlenen ve “El Emeğini Sanata Dönüştüren” Eyüpsultan Girişimciler Festivali sona erdi. Festival süresince 100 TL’lik alışveriş yapanlara, son gün düzenlenen çekilişle el emeği ürünler hediye edildi.

Yoğun katılımın sağlandığı festivalde birçok kadın, el emeği ürünlerini satarak hem kendi bütçesine hem de ihtiyaç sahiplerine destekte bulundu. Toplam 196 kişinin ürünleri ile katıldığı, üç gün süren festivalde yüzlerce ürün tüketicilerle buluştu. Festivalde toplam 100 TL’lik alışveriş yapanlara festivalin son günü çekiliş ile el emeği ürünler hediye edildi.

3 gün süren festivalde 196 katılımcı yer aldı

Festivalde Eyüpsultan Mesleki Eğitim Kursları (ESMEK), Eyüpsultan Engelliler Sürekli Eğitim ve Rehberlik Merkezi (ESER), öğrencilerinin ürettiği ürünler, Kadın Sığınma’da kalan kadınların aldıkları eğitimlerle ürettikleri ürünler, Eyüpsultan Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezlerindeki atölyelerde eğitim alan velilerin el emeği göz nuru ürünleri, Ağaçlı ÇODEM‘de rehabilite edilen çocukların kendi üretimi olan ürünler, ilçede yaşayan engelli bireylerin ürünleri, ayrıca Eyüpsultan ilçesinde yaşayan, evde üretim yaparak aile bütçesine katkıda bulunan kadınların ürünleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.