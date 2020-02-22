Girişimciler için ideal eğitimler

Bilgi çağını yakalayarak öğrencilerine aktarmak isteyen öğretmenler ve modelleme öğrenmek isteyenler, hafta sonunda Başakşehir Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde buluştu.

Başakşehir Belediyesi Teknoloji ve İnovasyon Merkezi’nde, internetin yeni yüzü ve ikinci nesil hizmetleri içeren teknolojiler topluluğu olarak ifade edilen web 2.0 ve 3 boyutlu modellemede temel arayüz olan SketchUp programına yönelik eğitimler düzenlendi.

Z kuşağı için teknoloji dersleri

Katılımcıların çoğunun öğretmen olduğu web 2.0 eğitiminde, internette sadece okuyan taraf değil aynı zamanda içerik üreten taraf olmanın ilk adımları öğretildi. Öğretmenlerin derslerinde de uygulayabilmesi için Scratch (tut, sürükle, bırak) mantığı ile algoritma kullanımını pekiştirecek uygulamalar anlatıldı. Teorik dersler verildikten sonra verilen eğitim kartıyla led yakma potansiyometre gibi basit uygulamalar yapıldı.

Öğretmenlerin eğitime büyük ilgi gösterdi

Bilgisayar Mühendisi Eğitimci İlker Palabıyık, okullardaki teknoloji dersleriyle öğrencilerin robotik kodlama atölyelerinde proje üretip yarışmalara katıldığını belirterek, çağı yakalamaya çalışan öğretmenlerin eğitimlere ilgi gösterdiğini söyledi. Eğitimlere genellikle sınıf öğretmenlerinin katıldığını kaydeden Palabıyık, “Şu an web 3.0 yapay zeka çağındayız. Web 2.0 eğitiminde, yeni nesil z kuşağının interneti nasıl kullanmaları ve neleri bilmeleri gerektiği ile interneti daha verimli kullanmalarının yolları öğretiliyor. Web 2.0, internette sadece okuyan taraf değil hem okuduğumuz hem içerik üretilebilen bir platform. Öğretmenlerimiz de bunları çocuklara aktarmak için öncelikle gelip kendisi öğreniyor” dedi.