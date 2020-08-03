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Girişimcilere online koçluk hizmeti

ANTALYA HABERLERİ  | 03.08.2020 12:47 | Son Güncelleme

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) yerleşkesi içerisinde yer alan İnovasyon Merkezi, Association for Coaching işbirliğiyle 22 girişimciye 2 ay sürecek online koçluk hizmeti vermeye başladı.

Girişimcilere online koçluk hizmeti

Muratpaşa Belediyesi Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri (ASSİM) yerleşkesi içerisinde yer alan İnovasyon Merkezi, Association for Coaching işbirliğiyle 22 girişimciye 2 ay sürecek online koçluk hizmeti vermeye başladı. “Belirsizlikle başa çıkma ve işlerini yönetme” başlığında gerçekleşecek koçluk seansları 2 ay devam edecek.
ASSİM, covid-19 pandemisi dolayısıyla zor bir dönemden geçen girişimcilere yönelik sosyal sorumluluk programı başlattı.
Association for Coaching Antalya koordinatörlüğünde başlayan proje için Türkiye çapında gönüllü koçluk çağrısı yapıldı. Başvurular özenle değerlendirilerek, görüşmeler yapıldı ve 22 girişimciye koçluk seansı verecek 22 koç belirlendi. Belirsizlikle başa çıkma ve işlerini yönetme başlığında gerçekleşecek koçluk seansları için program bilgilendirme toplantısı Association for Coaching Antalya Koordinatörü Ayşenur Süer tarafından girişimcilerle online yapıldı.
İki ay sürecek programda girişimciler ve koçlar online platformlar üzerinden yapılandırılmış koçluk çalışmaları alacaklar. Girişimcilerin pandemi sürecinde işleri, projeleri ve girişimleriyle ilgili karşılaştıkları zorlukları, engelleri ve yaşadıkları problemler koçluk bakış açısıyla değerlendirilerek, girişimcilere işlerini girişimlerini ve belirsizleri yönetmeyle ilgili yeni bakış açıları kazandırılacak.

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