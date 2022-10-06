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Girişimcilik yarışması MediaMarkt Startup Challenge'ın son başvuru tarihi uzatıldı

06.10.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Girişimcilik yarışması MediaMarkt Startup Challenge'ın son başvuru tarihi uzatıldı

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt'ın Türkiye'de başlattığı ve ilerleyen yıllarda uluslararası bir boyut kazanan girişimcilik yarışması "MediaMarkt Startup Challenge"ın son başvuru tarihi uzatıldı.

MediaMarkt'tan yapılan açıklamaya göre, perakende dünyasında inovatif değişikliklerle fark yaratmayı ve dönüştüren uygulamaları hayata geçirmeyi amaçlayan projeye girişimciler, 9 Ekim'e kadar mediamarktstartupchallenge.comadresinden başvurabilecek.

MediaMarkt Startup Challenge Day etkinliğinde ilk 3'e giren projeleri çeşitli ödüller bekliyor. Birinci olan proje, MediaMarktSaturn Holding içerisinde değerlendirilme ve MediaMarkt Türkiye mağazalarında pilot uygulama fırsatı yakalayacak. Ayrıca, ödül sponsoru olan Google'dan Bulut Kredisi ve Google Geliştirici uzmanlarından mentorluk desteği alacak, yarışmanın kurumsal partneri olan Index Grup'tan da dizüstü bilgisayar hediye edilecek.

Yarışmanın ikinci ve üçüncülerine ise MediaMarkt Türkiye mağazalarında pilot uygulama fırsatıyla yine Google'dan Bulut Kredisi, Google Geliştirici uzmanlarından mentorluk desteği ve Index Grup'tan dizüstü bilgisayar desteği sunulacak.

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