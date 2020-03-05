Girişimsel radyolojiyle ameliyata gerek kalmıyor

İskenderun Gelişim Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Gedikoğlu, birçok hastalığın teşhis ve tedavisinin sağlandığı girişimsel radyolojiyle hastaların normal yaşamına kısa sürede devam edebildiğini söyledi.

Doç. Dr. Murat Gedikoğlu, yaptığı açıklamada, girişimsel radyolojinin ultrasonografi, tomografi, MR ve anjiyografi gibi vücuttaki organ veya hastalıkları görmei sağlayan cihazları kullanarak, birçok hastalığın ameliyata gerek kalmadan, kapalı olarak tedavisini sağlayabildiğini belirtti.

Diğer tıp alanlarına oranla daha yeni bir bilim dalı olan girişimsel radyolojide işlemlerin, genellikle bölgesel uyuşturma ile deride açılan birkaç milimetrelik bir delikten ağrısız olarak gerçekleştirildiğini kaydeden Doç. Dr. Murat Gedikoğlu, "Girişimsel radyolojide biyopsileri boşaltıcı drenaj uygulamaları (apse veya birikmiş vücut sıvılarının boşaltılması), idrar yolları tıkanıklıklarında boşaltıcı drenaj uygulamaları, safra yolları hastalıklarında boşaltıcı drenaj, balon veya stent uygulamaları, atardamar ve toplardamar hastalıkları (darlıkları, tıkanıklıkları, pıhtılaşmaları, anevrizmaları, kanamaları, balon veya stent uygulamaları), damar hastalıklarına bağlı ayak yaraları (diyabetik ya da diğer nedenlere bağlı) veya ayak kangreni, diyaliz hastalarında çalışması bozulmuş veya durmuş fistüllerin tedavileri, santral ven kateter ve port uygulamaları (diyaliz hastaları, hematoloji ve kanser hastaları ile damar yolu bulunamayan çocuk ve erişkin hastalarda), varis tedavisi (medikal tedavi yanı sıra kozmetik amaçlı işlemler), kist (karaciğer, böbrek gibi) veya hidatik kistlerin (kedi köpeklerden bulaşan kistler olarak da bilinir) iğne ile ameliyatsız kapalı tedavisi, bazı kanser türlerine (özellikle karaciğerin kendi kanserleri veya diğer bölgelerden karaciğere yayılmış kanserler) yönelik kapalı tedavi yöntemleri, damar yumaklarının kapalı tedavisi, embolizasyon işlemleri (rahim miyomları, rahim-yumurtalık varisleri, varikosel, prostat büyümeleri, vücutta herhangi bir bölgede çeşitli nedenlere bağlı kanama odağı), ağrıya yönelik sinir blokajları işlemlerini uyguluyoruz” dedi.

