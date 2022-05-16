YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. GittiGidiyor, müşterilerine 75 TL'ye varan bonus kazanma fırsatı sunuyor

GittiGidiyor, müşterilerine 75 TL'ye varan bonus kazanma fırsatı sunuyor

16.05.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GittiGidiyor, müşterilerine 75 TL'ye varan bonus kazanma fırsatı sunuyor

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor ve Garanti BBVA iş birliği kapsamında GittiGidiyor kullanıcıları, 75 TL'ye varan bonus kazanma şansı yakalıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor, kullanıcılarına özel kampanyalar sunmaya hız kesmeden devam ediyor.

Garanti BBVA ile yapılan iş birliği sayesinde kullanıcılar, 75 TL'ye varan bonus kazanma şansı yakalıyor.

Kampanya kapsamında Bonus kart sahipleri, GittiGidiyor'dan tek seferde yapacakları taksitli ya da tek çekim 500-999,99 TL tutarlı alışverişlerinde 25 TL, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 50 TL bonus kazanabiliyor. Ödemelerini GarantiPay ile tamamlayan kullanıcılar ise 500-999,99 TL arası alışverişlerinde 50 TL, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerinde 75 TL bonus kazanabiliyor.

Kampanyaya katılmak için 31 Mayıs 2022'ye kadar harcamadan önce "GITTIGIDIYOR" yazarak Garanti Bonus sahiplerinin 3340'a, Deniz Bonus sahiplerinin 3280'e, ING Bonus sahiplerinin 2205'e, ICBC Turkey Bonus sahiplerinin ise 05327524404'e SMS göndermesi gerekiyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Huawei ve SolarAPEX’ten güneş enerjisi alanında 400 MW’lık işbirliğiHuawei ve SolarAPEX’ten güneş enerjisi alanında 400 MW’lık işbirliği
Diyarbakır'da yaralı bulunan arı kuşuna özenli bakımDiyarbakır'da yaralı bulunan arı kuşuna özenli bakım
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finaliING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali
Anahtar Kelimeler:
Garanti BBVA

İstanbul Namaz Vakitleri 16 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:52
Sabah
05:39
Öğle
13:05
İkindi
17:01
Akşam
20:22
Yatsı
22:01
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yürüyüş kombininin fiyatı şoke etti! Sadece t-shirt'ü 1250 Euro

Yürüyüş kombininin fiyatı şoke etti! Sadece t-shirt'ü 1250 Euro

Açık ilişkide kürtaj komplosu! Birisi hamile kalınca...

Açık ilişkide kürtaj komplosu! Birisi hamile kalınca...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

O kadar büyüktü ki! ''O canavarı benden uzak tut''

O kadar büyüktü ki! ''O canavarı benden uzak tut''

MasterChef'i bıraktığı konuşuluyordu! O yorumu görünce...

MasterChef'i bıraktığı konuşuluyordu! O yorumu görünce...

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.