Gittigidiyor'a "Yeşil Ofis Sertifikası"

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, WWF Türkiye'nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Yeşil Ofis Programı'nı başarıyla tamamlayarak "Yeşil Ofis Sertifikası" almaya hak kazandı.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, bir eBay şirketi olan GittiGidiyor, son 2 yıldır çalışanların katkılarıyla ofis içerisinde hayata geçirilen dönüşümler sayesinde alınan bu sertifika ile WWF-Yeşil Ofis Sertifikası alan ilk eBay ofisi oldu.

GittiGidiyor çalışanlarının gönüllülük esasına dayalı oluşturduğu "Back to Green" çalışan grubu tarafından yürütülen Yeşil Ofis Programı kapsamında ofis genelinde birçok alan yeniden düzenlendi, tasarruf ve geri dönüşüm uygulamaları hayata geçirildi. Elektrik, kağıt ve su tüketimi ile ilgili tüm süreçler tekrar gözden geçirilerek program kapsamında kriterlere uygun olacak şekilde yenilendi.

- "Üzerimize düşenin en iyisi yapmaya her zaman hazırız"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, doğal kaynaklar üzerindeki çevresel etkilerini azaltabilmiş bir kurum olmaktan dolayı gurur duyduklarını belirtti.