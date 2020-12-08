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GittiGidiyor’dan 75 TL'ye varan Yapı Kredi Worldpuan fırsatı

İSTANBUL HABERLERİ  | 08.12.2020 10:08 | Son Güncelleme

Worldcard sahipleri, tek seferde yapacakları 500 TL-999 TL arasındaki peşin veya taksitli alışverişlerinde 25 TL Worldpuan, tek seferde 1.000 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişlerinde 50 TL Worldpuan kazanabiliyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin önde gelen e-ticaret sitesi GittiGidiyor, kullanıcılarına avantajlı kampanyalar sunmaya devam ediyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor, kullanıcılarına ayrıcalıklı kampanyalar sunmayı sürdürüyor. Yapı Kredi ile yapılan iş birliği sayesinde GittGidiyor kullanıcıları, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapacakları harcamalar ile 75 TL’ye varan Worldpuan kazanma fırsatı yakalıyor.

Kampanya kapsamında Worldcard sahipleri, tek seferde yapacakları 500 TL-999 TL arasındaki peşin veya taksitli alışverişlerinde 25 TL Worldpuan, tek seferde 1.000 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişlerinde 50 TL Worldpuan kazanabiliyor.

Kullanıcılar, kampanyaya World Mobil uygulamasından katıldıklarında ise tek seferde yapacakları 500 TL-999,99 TL arasındaki peşin veya taksitli alışverişlerinde 25 TL'ye ek 25 TL ile toplamda 50 TL Worldpuan, tek seferde yapacakları 1.000 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişlerinde ise 50 TL'ye ek 25 TL, toplamda 75 TL Worldpuan kazanabiliyor.

Kampanyaya katılmak için Yapı Kredi Worldcard sahiplerinin GITTIGIDIYOR yazıp bir boşluk bırakarak, kart üzerindeki müşteri numaralarını SMS ile 4454'e, Albaraka Worldcard sahiplerinin GITTIGIDIYOR yazıp bir boşluk bırakarak, "AL" yazıp boşluk bırakmadan kart üzerindeki müşteri numaralarını 8 haneli olacak şekilde SMS ile 4454'e, Vakıfbank Worldcard sahiplerinin ise GITTIGIDIYOR yazıp bir boşluk bırakarak, kart numarasının son 6 hanesini SMS ile 6635'e göndermeleri gerekiyor.

Kampanyaya World Mobil uygulamasından katılmak için "Kampanyalar" alanındaki ilgili bölümde "Hemen Katıl" butonuna tıklanması yeterli oluyor. Kampanya ile ilgili detaylara "https://www.gittigidiyor.com/kampanya-kosullari/1-31-aralik-2020-worldpuan-kampanyasi" adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

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