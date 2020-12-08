GittiGidiyor’dan 75 TL'ye varan Yapı Kredi Worldpuan fırsatı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin önde gelen e-ticaret sitesi GittiGidiyor, kullanıcılarına avantajlı kampanyalar sunmaya devam ediyor.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor, kullanıcılarına ayrıcalıklı kampanyalar sunmayı sürdürüyor. Yapı Kredi ile yapılan iş birliği sayesinde GittGidiyor kullanıcıları, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapacakları harcamalar ile 75 TL’ye varan Worldpuan kazanma fırsatı yakalıyor.

Kampanya kapsamında Worldcard sahipleri, tek seferde yapacakları 500 TL-999 TL arasındaki peşin veya taksitli alışverişlerinde 25 TL Worldpuan, tek seferde 1.000 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişlerinde 50 TL Worldpuan kazanabiliyor.

Kullanıcılar, kampanyaya World Mobil uygulamasından katıldıklarında ise tek seferde yapacakları 500 TL-999,99 TL arasındaki peşin veya taksitli alışverişlerinde 25 TL'ye ek 25 TL ile toplamda 50 TL Worldpuan, tek seferde yapacakları 1.000 TL ve üzeri peşin veya taksitli alışverişlerinde ise 50 TL'ye ek 25 TL, toplamda 75 TL Worldpuan kazanabiliyor.