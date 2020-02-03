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Gittigidiyor'dan İDO yolcularına özel indirim kampanyası

İSTANBUL HABERLERİ  | 03.02.2020 13:03 | Son Güncelleme

Gittigidiyor'dan İDO yolcularına özel indirim kampanyası

İSTANBUL (AA) - İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) seferlerinden bilet alan yolcular, GittiGidiyor'dan yapacakları 20 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olmak üzere 10 TL indirim imkanı yakalayacak.

Gittigidiyor'un açıklamasına göre, şirket, gerçekleştirdiği iş birlikleriyle kullanıcılarına fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Şirket, İDO ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında İDO seferlerinden bilet alan yolculara, GittiGidiyor'dan yapacakları 20 TL ve üzeri alışverişlerde 10 TL indirim fırsatı sunacak.

GittiGidiyor'daki üyelik hesabından indirim kodunun aktifleştirilmesiyle geçerli olacak kampanya, 1 Mart'ta sona erecek. Bunun için GittiGidiyor'da bulunan "Hesabım" sayfasındaki "Tüm promosyonlarım" bölümünü ziyaret edip "İndirim kuponunuzu & hediye çekinizi tanımlayını" tıklamak yeterli olacak.

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