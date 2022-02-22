GittiGidiyor’un hızlı teslimat uygulaması “GittiGidiyor Express” hizmete başladı

İSTANBUL (AA) - GittiGidiyor, kullanıcıların taleplerini daha hızlı karşılamak adına GittiGidiyor Express’i hayata geçirdi.

GittiGidiyor'dan yapılan açıklamaya göre, GittiGidiyor, müşteri memnuniyetini daha da artıracak çalışmalar için yatırımlarına devam ediyor. Kullanıcıların artan taleplerini daha hızlı karşılamak amacıyla GittiGidiyor Express’i hayata geçiren şirket, ilk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli olmak üzere 5 şehirde hızlı teslimat hizmeti sunmaya başladı.

Netlog Lojistik iş birliği ile hayata geçirilen GittiGidiyor Express, siparişleri ertesi gün teslimat garantisiyle kullanıcılarına ulaştırıyor. Satıcılar için de daha uygun fiyatlı kargo imkânı sunan GittiGidiyor Express, 2022’nin ilk yarısında Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Denizli, Edirne, Eskişehir, Kayseri, Kırklareli, Konya, Mersin, Muğla, Sakarya ve Tekirdağ şehirlerinde de hizmet verecek.

- "Online alışverişteki artan talep ve tüketicinin hızlı teslimat beklentisi lojistik sektörünün gelişim hızını da artırdı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı, son yıllarda alışverişlerin büyük oranda e-ticarete taşındığını ve sektörde hızın öneminin arttığını belirterek, "Halihazırda büyüme ivmesinde olan e-ticaret sektörü, zaman ve mekândan bağımsız olması, ürün-fiyat karşılaştırma olanağı sunması, milyonlarca ürünü çok kısa sürede tüketicinin karşısına çıkarması gibi özellikleriyle ekosistemini büyütmeye devam ediyor. Online alışverişteki artan talep ve tüketicinin hızlı teslimat beklentisi lojistik sektörünün gelişim hızını da artırdı." ifadelerini kullandı.

Yalnızca Türkiye’de değil dünya genelinde de hızlı teslimat konusunun müşteri memnuniyetinde öncelikli konulardan biri haline geldiğini aktaran Kantarcı, “Örneğin, Gartner’ın araştırmasına göre online alışveriş yapanların yüzde 68’i perakendecilerden hızlı teslimat seçeneği talep ediyor ve bu uygulama müşteri memnuniyetini yüzde 18 oranında artırıyor. Farklı tüketici anketlerinde de görüyoruz ki online alışveriş yapanların tercih sebeplerinde 'hızlı ve güvenilir teslimat' ilk sıralarda yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yılın ilk yarısından önce toplamda 20 şehirde kullanıcılarımıza hizmet vereceğiz"

Öget Kantarcı, müşteri memnuniyetini odağına alan bir şirket olarak, alışveriş deneyimini daha üst seviyeye çıkarmak amacıyla yatırımlara kesintisiz devam ettiklerini belirtti.

Altyapı ve mobilde yaptıkları yeniliklerle sundukları kaliteli hizmeti, hızlı teslimata da başlayarak bir üst noktaya taşıdıklarının altını çizen Kantarcı, "GittiGidiyor Express ile kullanıcılarımızın ihtiyaçlarını daha kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde karşılayabilmelerini sağlayacak, satıcılarımızın da hizmet kalitesini yükselteceğiz. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli’nde başlattığımız hizmetimize yılın ilk yarısı bitmeden 15 şehri daha ekleyeceğiz. Böylece yılın ilk yarısından önce toplamda 20 şehirde kullanıcılarımıza hizmet vereceğiz. GittiGidiyor Express için yatırımlarımız önümüzdeki dönemde de devam edecek." değerlendirmelerinde bulundu.

GittiGidiyor Express, hafta içi verilen siparişlerde ertesi gün, pazar ya da bayram günlerinde verilen siparişlerde ise takip eden ikinci iş gününde teslimat sağlayacak.

