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  4. GittiGidiyor'un Strateji ve Operasyonlar Direktörü Taner Anlatıcı oldu

GittiGidiyor'un Strateji ve Operasyonlar Direktörü Taner Anlatıcı oldu

19.08.2021 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GittiGidiyor'un Strateji ve Operasyonlar Direktörü Taner Anlatıcı oldu

İSTANBUL (AA) - e-ticaret sitesi GittiGidiyor'un Strateji ve Operasyonlar Direktörlüğü görevine Taner Anlatıcı getirildi.

GittiGidiyor açıklamasına göre, GittiGidiyor'un uzun vadeli strateji ve hedeflerinin belirlenmesinde rol oynayacak Anlatıcı, şirketin sürdürülebilir büyümeye katkı sağlayacak girişimlerinin şekillenmesinde görev alacak. Anlatıcı, stratejik ve ticari operasyonların planlanması, gerçekleştirilmesi ve izlenmesinden sorumlu strateji ve operasyonlar departmanına liderlik edecek.

Bilkent Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra İtalya Bocconi Üniversitesi Uluslararası İşletme yüksek lisans programını tamamlayan Taner Anlatıcı, kariyerine Citibank'ta başladı. Uzun yıllar Citibank ve Morhipo'da finans ve strateji alanlarında çalışan Anlatıcı, son olarak Hepsiburada'da Strateji Direktörü olarak görev yapıyordu.

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