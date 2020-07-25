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Giuliano Fenerbahçe'ye geri dönüyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.07.2020 08:51 | Son Güncelleme

Daha önce Fenerbahçe'de forma giyen 30 yaşındaki Giuliano de Paula sarı-lacivertlilere önerildi. Brezilyalı futbolcu, Al Nassr ile olan sözleşme fesih görüşmelerinde sona geldi. Gelirse bedelsiz olacak. Menajeri ile başkan Ali Koç birkaç gün önce İstanbul’da özel bir görüşme yaptı.

Giuliano Fenerbahçe'ye geri dönüyor

30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun transferiyle ilgili ilk görüşmenin başkan Ali Koç ile yapıldığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun menajeri, oyuncusunu sarı-lacivertli ekibe bedelsiz olarak getirebileceğini belirtti.

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Sambacı'nın menajeri D'Avila daha önce yaptığı açıklamada oyuncusunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını söylemişti. Giuliano, 2017-18 sezonunda sarı-lacivertli formayla ligde 30 maçta 14 gol, 5 asistle oynamıştı.

(TRT SPOR)

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