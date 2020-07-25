Giuliano Fenerbahçe'ye geri dönüyor

30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun transferiyle ilgili ilk görüşmenin başkan Ali Koç ile yapıldığı öğrenildi. Yıldız futbolcunun menajeri, oyuncusunu sarı-lacivertli ekibe bedelsiz olarak getirebileceğini belirtti.

Sambacı'nın menajeri D'Avila daha önce yaptığı açıklamada oyuncusunun Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığını söylemişti. Giuliano, 2017-18 sezonunda sarı-lacivertli formayla ligde 30 maçta 14 gol, 5 asistle oynamıştı.

(TRT SPOR)





