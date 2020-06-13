YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. ’Giymiyorsanız Giydirin’ hizmeti yeniden başladı

’Giymiyorsanız Giydirin’ hizmeti yeniden başladı

BURSA HABERLERİ  | 13.06.2020 10:32 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını dolayısıyla bir süredir hizmet veremeyen Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi ve Giymiyorsanız Giydirin Kampüs, kapılarını yeniden açtı.

Korona virüs salgını dolayısıyla bir süredir hizmet veremeyen Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi ve Giymiyorsanız Giydirin Kampüs, kapılarını yeniden açtı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarının uygulandığı merkezlerde ihtiyaç sahipleri kayıt yaptırdıktan sonra yararlanabiliyor.
Nilüfer Belediyesi’nin, ikinci el kıyafetleri yeniden kullanılır hale getirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığı ‘Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi’ ve ‘Giymiyorsanız Giydirin Kampüs’ yeniden hizmet vermeye başladı. Korona virüs salgını dolayısıyla bir süredir kapalı olan merkezler hafta içi her gün 08.30 ile 17.30 saatleri arasında kapılarını açıyor. Yararlanmak isteyen ihtiyaç sahipleri Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde kayıt yaptırdıktan sonra sosyal mesafeyi koruyarak, maske, eldiven kullanarak merkezden faydalanıyor.
İhsaniye Mahallesi İsmetiye Caddesi Şahin Sitesi’nde hizmet veren Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi ile Görükle Sakarya Mahallesi Atatürk Caddesi Çağrıyan Sokak’ta hizmet veren Giymiyorsanız Giydirin Kampüs’de her yıl toplam 100 bini aşkın kıyafet yeni sahipleriyle buluşuyor. Giymiyorsanız Giydirin Kampüs’ten yararlanmak isteyenler, öğrenci kimlikleri ile buradan istedikleri kıyafeti alabiliyor. İhsaniye Mahallesi’ndeki Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi’nden de ihtiyaç sahibi herkes belirli periyotlarda faydalanabiliyor.
Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli tarafından yıkanıp ütülenen kıyafetler ilk günkü görünümüne kavuşturularak gelen taleplere göre ihtiyaç sahiplerine veriliyor. Duyarlı vatandaşlar, kullanılabilir durumda olan eşyalarını Nilüfer Kent Konseyi ve muhtarlıklar aracılığıyla Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi’ne ulaştırabiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz Ünlü oyuncu sezonu açtı! İşte olay yaratan poz
Her yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldıHer yerde aranıyorlar! 55 saat geride kaldı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İnandık Barajı milli ekonomiye yılda 16 milyon TL katkı sağlayacak

İnandık Barajı milli ekonomiye yılda 16 milyon TL katkı sağlayacak

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Körfez Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü binası teslim edildi

Körfez Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürlüğü binası teslim edildi

Ziraat Odası bölge toplantısı Erdek’te yapıldı

Ziraat Odası bölge toplantısı Erdek’te yapıldı

Konya Valisi Toprak’tan veda mesajı

Konya Valisi Toprak’tan veda mesajı

Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları

Bursa Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
03:30
Sabah
05:27
Öğle
13:09
İkindi
17:07
Akşam
20:41
Yatsı
22:28

Bursa Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Cumartesi

Alagöz Eczanesi
Nilufer
Alagöz Eczanesi
Nilufer
Alagöz Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

Osmangazi mücadelesiyle örnek oldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Şalvarlı Stepçiler Sertifika Aldı

Şalvarlı Stepçiler Sertifika Aldı

Travesti ile transeksüelin satırlı kavgası

Travesti ile transeksüelin satırlı kavgası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.